09 сентября 2025 в 13:18

Правительство России осваивает работу в новом мессенджере

Российское правительство запустило официальный канал в мессенджере MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации запустило официальный канал в мессенджере MAX, сообщили в пресс-службе кабинета министров. Это решение связано с расширением присутствия органов власти в социальных сетях и мессенджерах. Новый канал станет дополнительной платформой для оперативного информирования граждан.

Запущен официальный канал в мессенджере MAX, где будет публиковаться все самое важное: новости, комментарии, отчеты, фото и видео о работе [премьер-министра] Михаила Мишустина и членов правительства, — сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее стало известно, что число подписчиков аккаунта президента России Владимира Путина в мессенджере MAX превысило 100 тыс. человек к вечеру 8 сентября. Как сообщили в Кремле, официальная учетная запись российского лидера была создана утром того же дня для публикации информации о его деятельности.

До этого в этом же мессенджере появился канал мэра Москвы Сергея Собянина. Градоначальник отметил, что новый канал станет дополнительной возможностью для информирования жителей столицы о городской жизни и важных событиях.

