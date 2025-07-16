Раскрыты планы государства на полученные доли УК «Южуралзолота»

Государство намерено реализовать перешедшие в его собственность доли ООО «Управляющая компания „Южуралзолото группа компаний“» (ЮГК), сообщил российский министр финансов Антон Силуанов журналистам в кулуарах Госдумы. По его словам, которые приводит ТАСС, власти заинтересованы в том, чтобы бизнес-объекты работали и нашли своего нового владельца.

Будет продаваться. Мы большую часть таких объектов реализуем. У нас в прошлом году больше 100 млрд рублей, в этом году мы тоже больше 100 млрд рублей оцениваем получить от реализации таких объектов, — отметил глава ведомства.

До этого сообщалось, что акции золотодобывающей компании ЮГК (»Южуралзолото») прибавили 19,55% и на пике достигли 0,57 рубля за бумагу в начале основной сессии МосБиржи после перерыва в связи с отменой предписания Центрального банка России на фоне рассмотрения дела о национализации мажоритарного пакета. В частности, рост замедлился до 14,47%, а акции торговались на уровне 0,5458 рубля за бумагу. После в ЕГРЮЛ появилась информация, что в качестве учредителя золотодобытчика с 15 июля указана Российская Федерация.