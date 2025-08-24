Раскрыт график Путина на следующую неделю Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай на следующей неделе

Российский президент Владимир Путин отправится в Китай с четырехдневным визитом на следующей неделе, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин. Запланированы масштабные переговоры делегаций РФ и КНР.

Глава государства также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Других подробностей о визите российского лидера в Китай пока нет.

Ранее в СМИ появилась информация, что Китай на брифинге перед саммитом ШОС подверг США завуалированной критике. Представитель МИД КНР Лю Бинь заявил, что «определенная страна» действует в ущерб другим ради собственных интересов. Это, по словам дипломата, угрожает международной стабильности. Он также отметил, что ШОС предлагает альтернативу «устаревшим подходам» холодной войны и продвигает новую модель глобального управления на принципах многостороннего сотрудничества.

Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя прошедший на Аляске саммит Путина и президента США Дональда Трампа, заявила, что власти КНР положительно воспринимают улучшение отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, Пекин также приветствует поддержание российско-американских контактов.