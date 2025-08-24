Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА Российские ударные дроны поразили западную гаубицу FH70 под Северском

Российские войска поразили западную 155-миллиметровую гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-центре «Южной» группировки войск. Атаку провел расчет ударных дронов Добровольческого корпуса, передает РИА Новости.

Расчет БПЛА <…> обнаружил замаскированную огневую позицию 155-миллиметровой гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием цель ударного БПЛА цель была уничтожена, а передовые подразделения противника лишились очередного средства огневой поддержки, — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в том же районе операторы беспилотников нашли пункт управления вражеских БПЛА, который ВСУ замаскировали в лесополосе. Информацию передали артиллеристам, которые точным попаданием полностью уничтожили позицию врага вместе со всем вооружением.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные успешно удерживают все занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции. При этом противник продолжает круглосуточно нападать.