Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 15:53

Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА

Российские ударные дроны поразили западную гаубицу FH70 под Северском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска поразили западную 155-миллиметровую гаубицу FH70 и пункт управления БПЛА под Северском в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-центре «Южной» группировки войск. Атаку провел расчет ударных дронов Добровольческого корпуса, передает РИА Новости.

Расчет БПЛА <…> обнаружил замаскированную огневую позицию 155-миллиметровой гаубицы FH70 производства стран НАТО. Точным попаданием цель ударного БПЛА цель была уничтожена, а передовые подразделения противника лишились очередного средства огневой поддержки, — говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в том же районе операторы беспилотников нашли пункт управления вражеских БПЛА, который ВСУ замаскировали в лесополосе. Информацию передали артиллеристам, которые точным попаданием полностью уничтожили позицию врага вместе со всем вооружением.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные успешно удерживают все занятые рубежи на Сумском направлении в зоне специальной военной операции. При этом противник продолжает круглосуточно нападать.

Россия
СВО
Украина
ДНР
удары
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько украинцев за год пытались сбежать из страны
Украина попалась на непрямых закупках российской нефти
«Пауза» на Крымском мосту продлилась 40 минут
Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «Стратус»
В Ленобласти отдых на воде закончился для семи человек госпитализацией
Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными ВС России
Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА
Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии
Курян вернули с территории Украины
Рогов увидел символику в «погребальной» вышиванке Зеленского
Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов
«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине
Задержан еще один мигрант, избивший футболиста Ерошевича
В ФАР ответили на слухи о «похоронах» российской альпинистки на пике Победы
«Большей частью не с Днепра»: Сальдо заметил смену тактики ВСУ под Херсоном
Крах ВСУ на новом фронте, бункеры в школах: новости СВО на вечер 24 августа
В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ
В Россию вернули жителей Курской области, которых удерживали на Украине
Россия и Украина обменялись пленными
«Убийца крылатых ракет»: военэксперт о российских средствах борьбы с ERAM
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.