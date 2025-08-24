«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине Дипломат Прауд призвал смягчить санкций против России ради мира на Украине

Чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, Западу следует в первую очередь ослабить санкции против России, такое мнение высказал британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture. Он призвал страны разработать четкий план по снятию рестрикций.

Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку, — убежден дипломат.

Прауд напомнил, что первые санкции в отношении Москвы ввели еще 11 лет назад. По его мнению, ошибочно полагать, что новые ограничения поспособствуют достижению мирного соглашения.

Ранее колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар обратил внимание, что лидер Украины Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения хозяина Белого дома Дональда Трампа. Тутар также отметил дипломатическую гибкость президента России Владимира Путина.