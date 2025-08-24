Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 15:41

«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине

Дипломат Прауд призвал смягчить санкций против России ради мира на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, Западу следует в первую очередь ослабить санкции против России, такое мнение высказал британский дипломат Иан Прауд в статье для Strategic Culture. Он призвал страны разработать четкий план по снятию рестрикций.

Разработка четкого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента Путина заключить сделку, — убежден дипломат.

Прауд напомнил, что первые санкции в отношении Москвы ввели еще 11 лет назад. По его мнению, ошибочно полагать, что новые ограничения поспособствуют достижению мирного соглашения.

Ранее колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар обратил внимание, что лидер Украины Владимир Зеленский занял бескомпромиссную позицию в вопросах урегулирования конфликта с Россией, отвергая предложения хозяина Белого дома Дональда Трампа. Тутар также отметил дипломатическую гибкость президента России Владимира Путина.

Запад
Украина
переговоры
мирные соглашения
санкции
ограничения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пауза» на Крымском мосту продлилась 40 минут
Назван неочевидный симптом нового штамма коронавируса «Стратус»
В Ленобласти отдых на воде закончился для семи человек госпитализацией
Появилось первое видео с вернувшимися из плена военными ВС России
Российские ударные дроны разгромили западную гаубицу вместе с пунктом БПЛА
Удивившая Путина сотрудница «Атомфлота» объяснила выбор профессии
Курян вернули с территории Украины
Рогов увидел символику в «погребальной» вышиванке Зеленского
Раскрыто, на какой стадии поиски пропавших на Курилах туристов
«Решающее значение»: дипломат назвал главный способ достичь мира на Украине
Задержан еще один мигрант, избивший футболиста Ерошевича
В ФАР ответили на слухи о «похоронах» российской альпинистки на пике Победы
«Большей частью не с Днепра»: Сальдо заметил смену тактики ВСУ под Херсоном
Крах ВСУ на новом фронте, бункеры в школах: новости СВО на вечер 24 августа
В Рыльске пострадала женщина из-за удара дрона ВСУ
В Россию вернули жителей Курской области, которых удерживали на Украине
Россия и Украина обменялись пленными
«Убийца крылатых ракет»: военэксперт о российских средствах борьбы с ERAM
Овечкин рассказал, чем бы смог заняться вместо хоккея
Суд отказался отпускать фигуранта дела о подрыве «Северных потоков»
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить
Общество

«Весь пик Победы в трупах». Есть ли шанс у альпинистки Наговицыной выжить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.