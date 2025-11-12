Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 15:12

Песков: Путин расскажет Токаеву о «Буревестнике», если тот проявит интерес

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин готов проинформировать казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева об испытаниях новейшего оружия «Буревестник» и «Посейдон», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, это возможно только в том случае, если тема вызовет у гостя интерес.

Вряд ли [об этом зайдет речь на открывшихся в Кремле переговорах]. Если будет интересно — конечно, президент Путин проинформирует своего коллегу, если он не сделал это вчера, — сказал он.

Ранее в Китае сообщили, что заявление президента РФ об успешных испытаниях «Буревестника» и «Посейдона», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

До этого Песков сообщил, что процесс анализа необходимости возобновления ядерных испытаний займет неопределенный период времени. На вопрос журналистов о конкретных сроках он ответил, что они отсутствуют. Также пресс-секретарь президента сообщил, что Вашингтон проигнорировал успешные испытания «Буревестник» и подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон».

