Путин поздравил ВС России со взятием Авдеевки: что сказал президент

Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Что сказал глава государства и как отступление ВСУ прокомментировали власти Украины и США — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин о взятии Авдеевки

По словам Пескова, Путин назвал случившееся «важной победой».

«Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал Песков.

Также глава РФ направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией. В ней российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.

«Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!» — говорится в телеграмме.

Там указано, что в боях за Авдеевку отличились 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии, 35-я отдельная мотострелковая бригада, 55-я отдельная мотострелковая бригада (горная), 74-я отдельная мотострелковая бригада 41-й армии, 1-я отдельная мотострелковая бригада, 9-я отдельная мотострелковая бригада, 114-я отдельная мотострелковая бригада, 1454-й мотострелковый полк, 10-й танковый полк 1-го армейского корпуса, 6-й танковый полк, 80-й танковый полк, 239-й танковый полк 90-й танковой дивизии.

О чем Шойгу доложил Путину

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны. Там отметили также, что войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия.

«Сегодня в Кремле министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск „Центр“ под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевки Донецкой Народной Республики, который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

Что сказал Пушилин о взятии Авдеевки

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Вооруженные силы РФ и президента России за взятие Авдеевки под контроль. Он также заявил, что контроль России над Авдеевкой имеет большое политическое значение на Западе.

«Искренне от всех жителей Донбасса благодарю российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться и Авдеевка теперь с нами», — сказал губернатор.

Пушилин отметил, что нынешняя победа имеет большое значение в информационно-политическом плане. По мнению чиновника, у противников помощи Украине на Западе в этой связи появляется дополнительный аргумент о том, что финансирование Киева бессмысленно, так как Вооруженные силы Украины «ни наступать, ни обороняться не могут».

Кто отдал приказ ВСУ покинуть Авдеевку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. По его словам, он принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.

«Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и [ради] сохранения жизни и здоровья военнослужащих принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», — указал главком.

При этом командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский информировал, что подразделения армии Украины покинули Авдеевку и сейчас находятся на «заранее подготовленных позициях».

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции с заявлением по поводу вывода ВСУ из Авдеевки, сказав, что это связано с содержанием Украины в «искусственном дефиците» вооружения и артиллерийских снарядов. По его словам, действия войск ограничиваются дальностью и наличием средств поражения, а отсутствие боеприпасов он связал с «ослаблением демократии».

Зеленский пояснил, что отдал приказ об отводе войск с целью недопущения их окружения. При этом он отрицает, что российские военные взяли Авдеевку.

Также президент Украины на Мюнхенской конференции заявил о превосходстве ВС РФ над ВСУ и назвал конфликт «несправедливым». Украинский лидер констатировал, что в итоге живая сила Украины вынуждена сражаться против дальнобойной артиллерии.

«Эта война в целом несправедлива, и несправедлива с точки зрения преимущества. Если у тебя артиллерия до 20 километров, а у России артиллерия 40 километров. Вот вам и ответ», — сказал он.

Помимо этого, Зеленский указал, что причина выхода ВСУ из Авдеевки кроется в недостаточной помощи западных партнеров, а также в «искусственном» дефиците боеприпасов. Этот вопрос, по его словам, не зависит от украинской стороны.

Как в США оценили ситуацию в Авдеевке

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсудил отступление ВСУ из Авдеевки. По словам американского лидера, это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов.

В Белом доме назвали взятие Авдеевки «первым заметным успехом России за последние месяцы». В этой связи Байден снова указал на необходимость скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинского вооружения. Также американский президент заверил украинского коллегу в двухпартийной поддержке Киева и пообещал, что США «навяжут России издержки, чтобы заставить ответить за ее действия».

Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений для ВСУ, заявляла высокопоставленная представительница Пентагона. По ее словам, США и союзники понимают, что без $60 млрд, выделение которых не может согласовать конгресс, у украинской армии нет шансов против ВС России.

«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестие того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. <...> Будет много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», — говорила чиновник.

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