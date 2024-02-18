Пушилин поблагодарил ВС России и Путина за взятие Авдеевки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Вооруженные силы РФ и президента России Владимира Путина за взятие Авдеевки под контроль, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале чиновника. Он также заявил, что контроль России над Авдеевкой имеет большое политическое значение на Западе.

Искренне от всех жителей Донбасса благодарю российских военнослужащих, нашу армию, нашего президента за то, что Донецкая Народная Республика продолжает освобождаться и Авдеевка теперь с нами, — сказал губернатор.

Пушилин отметил, что нынешняя победа имеет большое значение в информационно-политическом плане. По мнению чиновника, у противников помощи Украине на Западе в этой связи появляется дополнительный аргумент о том, что финансирование Киева бессмысленно, так как Вооруженные силы Украины «ни наступать, ни обороняться не могут».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки. Американский лидер считает, что это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов.