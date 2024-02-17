Байден назвал причину потери Украиной Авдеевки Байден: потеря Украиной Авдеевки стала результатом бездействия Конгресса США

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил отступление ВСУ из Авдеевки. По словам американского лидера, которые приводит пресс-служба Белого дома, это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов.

Сегодня утром украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как из-за бездействия конгресса украинским солдатам пришлось ограничить запасы боеприпасов, — говорится в заявлении.

В Белом доме назвали взятие Авдеевки «первым заметным успехом России за последние месяцы». В этой связи Байден снова указал на необходимость скорее утвердить дополнительное финансирование для пополнения запасов украинского вооружения. Также американский президент заверил украинского коллегу в двухпартийной поддержке Киева и пообещал, что США «навяжут России издержки, чтобы заставить ответить за ее действия».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.