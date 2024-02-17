Путин поздравил российских военных со взятием Авдеевки под контроль

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин после доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о взятии Авдеевки под контроль поздравил российских военных с успехом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин назвал случившееся «важной победой», передает ТАСС.

Владимир Путин в Кремле выслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о взятии Авдеевки. Президент поздравил наших военных и бойцов с такой важной победой, с таким успехом, — сказал Песков.

Также глава РФ направил поздравительную телеграмму командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, руководившему операцией. В ней российский лидер объявил благодарность всем войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку, а также почтил память и славу бойцов, погибших в ходе СВО.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратных километра. При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки. По мнению американского лидера, это стало результатом бездействия Конгресса Соединенных Штатов.