В США рассказали о ключевой победе Путина на Украине Fox News: отступление ВСУ из Авдеевки стало ключевой победой Путина

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Отступление украинской армии из Авдеевки является ключевой победой Путина и России, передает телеканал Fox News. В материале указывается, что войска ВСУ оставили город на фоне увеличивающейся нехватки боеприпасов и сложностей в одобрении новой помощи Вашингтона Киеву.

Канал отмечает, что третья штурмовая бригада — известное пехотно-штурмовое подразделение ВСУ — на этой неделе была переброшена в город, в то время как другие украинские силы отступили с юго-востока города. Подразделение назвало бои за город «адом» и сообщило, что Вооруженные силы России превосходят украинских военных численностью примерно шесть к 100 на некоторых участках.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки ночью 17 февраля. Он написал, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат. По словам военного, украинские войска перейдут к обороне на более выгодных рубежах.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что причина выхода войск Украины из Авдеевки кроется в недостаточной помощи западных партнеров. Также он заявил, что роль в сдаче города сыграл «искусственный» дефицит боеприпасов.