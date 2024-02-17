В Сети появилось видео с брошенным бойцом ВСУ, раненным под Авдеевкой «Зеркало недели»: раненного под Авдеевкой сержанта ВСУ бросили товарищи

Фото: Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал «Зеркало недели» опубликовал видео разговора с родными 30-летнего младшего сержанта ВСУ и боевого медика из Днепропетровской области с позывным Джанго. Он сообщил, что вместе с пятью товарищами был ранен под Авдеевкой и военнослужащие не в состоянии самостоятельно передвигаться. Эвакуационный автомобиль, который им обещали, за двое суток так и не приехал. По словам Джанго, их бросили умирать, посоветовав напоследок, когда «за ними придут русские», поднять белый флаг.

Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты, в спине осколки, я не могу вообще ничего, — сказал Джанго.

Пока он разговаривал с родными, в укрытие вошли российские военнослужащие и не дали украинцу закончить разговор, уточнило «Зеркало недели». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале агентства РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, войска группировки «Центр» продолжают наступательные действия.