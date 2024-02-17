Раскрыты неизвестные подробности жизни бойцов ВСУ в Авдеевке Военэксперт Матвийчук: брошенные в Авдеевке бойцы ВСУ пьют водку целыми днями

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие, брошенные в Авдеевке, целыми днями пьют водку, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, бойцы обречены, они начали принимать различные сильнодействующие вещества и перестали отличать реальность от фантастических видений.

Дело в том, предположу, что украинские националисты, брошенные Сырским срочно деблокировать укрепрайон, целыми днями пьют водку, принимают боевые сильнодействующие вещества. Они невменяемые, не отличают реальность от фантастических видений. Они просто обречены. Это однозначно, — заявил Матвийчук.

Вместе с тем эксперт не исключил, что российские военнослужащие в скором времени полностью зачистят данный населенный пункт.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ начали зачистку на территории главного укрепрайона Вооруженных сил Украины. На некоторых участках «многолетней цитадели ВСУ» уже развевается российский триколор, добавил он. Кимаковский отметил, что некоторые украинские солдаты добровольно складывают оружие.

До этого командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский сообщил, что его подразделения продолжают оставлять позиции в Авдеевке. Он также признался, что во время выхода несколько бойцов ВСУ попали в плен. Незадолго до этого Тарнавский говорил, что для украинских сил в населенном пункте подготовлены новые позиции. Ситуацию в Авдеевке военный тогда оценил как «сложную, но контролируемую».