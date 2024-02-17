Стало известно о зачистке главного укрепрайона ВСУ в ДНР Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ начали интенсивную зачистку в Авдеевке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска находятся на территории главного укрепрайона Вооруженных сил Украины — Авдеевки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, в настоящий момент там идет интенсивная зачистка. На некоторых участках «многолетней цитадели ВСУ» уже развевается российский триколор, добавил он. Кимаковский отметил, что ряд украинских солдат добровольно сложили оружие.

Сегодня наши ребята совершили очередной подвиг — вошли на территорию главной, многолетней цитадели вооруженных формирований Украины — ключевого укрепрайона под Донецком, сейчас там идет интенсивная зачистка. На некоторых участках уже развевается российский триколор, — сообщил Кимаковский.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что бои за Авдеевку нельзя считать легкой прогулкой по Монмартру, а противника в лице Вооруженных сил Украины не стоит недооценивать. По его словам, за этот город сражается большое количество военных, которые ранее служили под его началом. Противник, добавил он, упорно сопротивляется и не желает сдаваться так просто.

Украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки 16 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что это продуманный отход. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство — украинские военные бросают раненых, а множество подразделений остаются забытыми.