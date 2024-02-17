«Зависит не только от нас»: Зеленский объяснил приказ по Авдеевке Зеленский связал сдачу Авдеевки с «ослаблением демократии»

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции с заявлением по поводу вывода украинских войск из Авдеевки, в котором заявил, что это связано с содержанием Украины в «искусственном дефиците» вооружения и артиллерийских снарядов. По его словам, которые приводятся на сайте конференции, действия ВСУ ограничиваются дальностью и наличием средств поражения, а отсутствие боеприпасов он связал с «ослаблением демократии».

Наши действия ограничиваются лишь дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. <...> Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность, — заявил глава Украины.

Зеленский пояснил, что отдал приказ об отводе войск с целью недопущения их окружения. При этом он отрицает, что российские военные взяли Авдеевку.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки и переходе к «обороне на более выгодных рубежах». Он заявил, что принял решение о сдаче города ради сохранения жизней военнослужащих. Перед этим командующий группировкой «Таврия» сообщил, что несколько бойцов ВСУ попали в плен при сдаче позиций в Авдеевке.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя уход ВСУ из Авдеевки, выразил мнение, что командование ВС России полностью переиграло западных военных кураторов киевского руководства и украинских генералов. Он убежден, что одной из причин успеха российской армии стал накопленный в ходе СВО опыт.