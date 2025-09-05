Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 08:55

Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Путин заявил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

Текущих запасов угля на Дальнем Востоке может хватить на 900 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса региона, мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что это «солидно». Он призвал подумать над тем, как эффективнее всего воспользоваться данными запасами.

По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать, — сказал Путин.

Президент России прилетел во Владивосток в среду, 3 сентября. Путин находился в Дальневосточном федеральном округе следующие два дня. Там он провел совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В ходе поездки Путин поручил тщательно проработать проекты строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. Кроме того, он призвал развивать атомную электрогенерацию как перспективное направление.

Россия
Владимир Путин
Дальний Восток
уголь
природные ресурсы
