Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке

Текущих запасов угля на Дальнем Востоке может хватить на 900 лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса региона, мероприятие транслировала пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что это «солидно». Он призвал подумать над тем, как эффективнее всего воспользоваться данными запасами.
По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать, — сказал Путин.
Президент России прилетел во Владивосток в среду, 3 сентября. Путин находился в Дальневосточном федеральном округе следующие два дня. Там он провел совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса региона, а также встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
В ходе поездки Путин поручил тщательно проработать проекты строительства гидроэлектростанций на Дальнем Востоке. Кроме того, он призвал развивать атомную электрогенерацию как перспективное направление.