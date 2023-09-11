Песков высказался о повышении призывного возраста в России Песков назвал повышение призывного возраста в России обоснованным решением

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Решение о повышении призывного возраста в России является обоснованным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», оно было принято Министерством обороны РФ после консультаций с экспертами, которые подтвердили правильность такого шага. Объясняя повышение, Песков заявил, что оно связано с потребностями военного строительства.

В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ранее прокомментировал слухи о возможном повышении срока военной службы по призыву. По его словам, в нижней палате парламента не поднимался данный вопрос. Срок службы по призыву остается на прежнем уровне и составляет один год.

Отмечается, что слухи о повышении срока появились после публикации в издании «Фонтанка», согласно которой жители Санкт-Петербурга начали получать повестки с предупреждением об увеличении продолжительности службы. Аналогичные сообщения также появлялись и в декабре 2022 года, тогда их опроверг военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.