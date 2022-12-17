Минобороны опровергло сообщения об увеличении срока срочной службы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы

Срок срочной службы в России по-прежнему составляет один год, заявил военный комиссар Подмосковья, полковник Алексей Астахов. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, он подчеркнул, что власти не планируют вносить изменения в законодательство, предусматривающие увеличение срока службы.

Астахов отметил, что срок прохождения воинской службы в рамках срочного призыва регулируется Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Статьей 38 Федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев. В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается, — подчеркнул военком.

Телеканал «Вечерний Дмитров» 17 декабря опубликовал видео заявления военного комиссара по Дмитрову, Талдому и Дубне Михаила Фотина о том, что срок срочной службы в РФ вырастет до двух лет. Он сообщил со ссылкой на информацию военного комиссара Подмосковья, что граждане, призванные весной 2023-го, будут служить полтора года. Призванные осенью следующего года, по его словам, будут служить два года.

Позже видео с обращением военкома было удалено с портала телеканала. В Telegram-канале «Война с фейками» также появилось сообщение о том, что «история с повышением срока службы срочников не подтверждается».

Впоследствии Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой на Фотина о том, что видео про увеличение срока службы срочников было снято два года назад. По словам военного, он только сегодня узнал о публикации.