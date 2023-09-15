В Кремле ответили на вопрос о соглашениях Путина и Ким Чен Ына Песков: Россия и КНДР не подписывали соглашений в ходе переговоров лидеров

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Никаких соглашений по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписано не было, в том числе по военно-техническому сотрудничеству, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, общение Путина и Ким Чен Ына — это не сенсация, а уже традиция.

Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было, не было таких планов. А что касается этих всех утверждений, то опять же рекомендую вам послушать и ознакомиться с ответом президента, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Северная Корея является ближайшим соседом России и Москва заинтересована в том, чтобы выстраивать и развивать отношения во всех областях с ближайшими соседями.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Политический аналитик Валерий Корнеев в свою очередь заявил, что визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию открывает для обеих стран широкие перспективы для разностороннего сотрудничества в виде интересных совместных проектов. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин считает, что КНДР может быть заинтересована в российской помощи по развитию военных технологий для сохранения безопасности на Корейском полуострове.