Песков назвал условия проведения прямой линии с Путиным Песков: формат прямой линии с Путиным будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

В нынешнем году формат проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 и от соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что пока не знает, будут ли на этот раз гости в студии и прямые включения из российских городов.

Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны всё время оглядываться всё-таки на Роспотребнадзор, — сказал представитель Кремля.

Он также обратил внимание на изменение ситуации с коронавирусом в мире и увеличение темпов роста в различных странах.

Вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше, — резюмировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что ежегодная прямая линия с Путиным может состояться осенью. Конкретные её сроки пока не определены. Песков также отмечал, что при определении даты прямой линии необходимо в первую очередь учитывать мнение самого главы государства.

Также сообщалось, что в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако не во всех регионах принимаются меры для предотвращения распространения инфекции. В связи с этим глава Росздравнадзора Алла Самойлова предложила возобновить работу региональных штабов и активизировать вакцинацию россиян.