Песков назвал вероятные сроки проведения прямой линии с Путиным Песков: прямая линия с Путиным может пройти осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным может состояться осенью. Конкретные ее сроки пока не определены, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Нет, они (сроки. — NEWS.ru) пока не сформулированы. <...> не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну, в общем, будем смотреть, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что при определении даты прямой линии необходимо в первую очередь учитывать мнение самого президента.

Ранее Песков также говорил, что сроки проведения мероприятия пока не определены, но раньше июля его ожидать не стоит. При этом он добавил, что рутинная подготовка к прямой линии ведется, а также опроверг слухи о том, что в ходе нее президент пообщается с жителями Донбасса. Пресс-секретарь президента также заверил, что прямая линия обязательно состоится, поскольку она востребована.

В 2021 году мероприятие проходило 30 июня.