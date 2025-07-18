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18 июля 2025 в 13:19

Песков раскрыл, как слова генерала НАТО отразятся на диалоге России и США

Песков: идет нелегкий процесс вывода отношений РФ и США из плачевного состояния

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейчас идет нелегкий процесс вывода отношений России и США из плачевного состояния, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как слова командующего армией США в Европе и Африке, командующего сухопутными войсками НАТО Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда отразятся на диалоге Москвы и Вашингтона.

Диалог диалогом, сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния, — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что слова Донахью об «оперативном подавлении» Калининграда являются еще одним заявлением в череде враждебных и агрессивных. По его словам, все подобные выступления учитываются в ходе диалога с США. Он добавил, что враждебная политика НАТО в отношении России вынуждает усиливать меры безопасности, так как Альянс — это враждебный Москве инструмент конфронтации.

Ранее Донахью заявил, что Альянс «спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил России в Калининградской области». Это часть так называемого плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного против российского региона.

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