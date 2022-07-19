В Росздравнадзоре призвали активизировать вакцинацию от ковида Глава Росздравнадзора Самойлова призвала активизировать вакцинацию от COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается рост заболеваемости COVID-19, однако не во всех регионах принимаются меры для предотвращения распространения инфекции. В связи с этим глава Росздравнадзора Алла Самойлова предложила возобновить работу региональных штабов и активизировать вакцинацию россиян, сообщается на сайте ведомства.

Свое предложение Самойлова высказала в ходе совещания, в котором принимали участие замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий и представители территориальных органов Росздравнадзора.

Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования, — сказала Самойлова.

Она также поручила территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными властями проверить наличие необходимых для лечения коронавируса лекарств, средств индивидуальной защиты, а также обеспечить достаточное количество пунктов вакцинации. Контролироваться выполнение поручений будет в ходе ежедневных совещаний с регионами.

Накануне в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что заболеваемость в стране за прошедшую неделю возросла на 30,2%. Отмечается, что больше инфицированных стало в 68 регионах, а число госпитализаций выросло в 44 субъектах страны.