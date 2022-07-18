Оперштаб: заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 30%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 30,2%, а количество госпитализаций в пересчете на 100 тысяч жителей увеличилось на 3,2%. За минувшие сутки в стране выявлено 4 548 новых случае заражения, госпитализированы 575 человек, говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекций.

Рост заболеваемости отмечен в 68 регионах, увеличение числа госпитализаций наблюдается в 44-х.

За сутки из больниц по выздоровлении выписан 2531 пациент. Скончались от коронавируса за последние 24 часа 35 человек. В Москве за сутки выявлено 926 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 122 человека, умерли семь.

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов ранее заявил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придется на конец июля — начало августа. В это время из отпуска вернется первая волна отдыхающих.

Еще одного подъема, по его мнению, следует ожидать в конце августа — начале сентября, после возвращения с курортов остальных отпускников.