Инфекционист спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в России Инфекционист Сапронов спрогнозировал новый пик заболеваемости коронавирусом в конце лета

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов сообщил, что новый пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на конец лета. Это произойдёт, когда в крупные города вернётся из отпуска первая волна отдыхающих, приводят мнение врача «Известия».

Первый подъём заболеваемости произойдёт, наверное, в конце июля — начале августа. Примерно тогда в крупные города из отпусков вернётся первая волна отдыхающих, а оттуда инфекция может распространиться дальше по регионам, — предположил специалист.

Второй пик заболеваемости, по мнению специалиста, придётся на сентябрь — октябрь или чуть раньше — на конец августа — начало сентября. Волна заболеваемости будет обусловлена возвращением с курортов остальных отдыхающих.

По мнению Сапронова, в преддверии этих возможных волн заболеваемости будет целесообразно провести ревакцинацию.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости возобновлять режим противоэпидемических ограничений на федеральном уровне. В целом по стране ситуация с коронавирусом остаётся стабильной.