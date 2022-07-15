Роспотребнадзор оценил перспективы введения ограничений по COVID-19 в РФ

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Роспотребнадзор заявил об отсутствии необходимости возобновлять режим противоэпидемических ограничений на федеральном уровне. В целом по стране ситуация с коронавирусом остаётся стабильной, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты отмечают долю новых видов штамма «омикрон», которые проще передаются от человека к человеку. Но само заболевание протекает мягче и приводит к меньшему количеству тяжёлых случаев.

В случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах, — сказано в сообщении ведомства.

В то же время Россия с 15 июля сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введённые в марте 2020 года. Такое решение было принято в связи с сохраняющейся стабильной эпидемиологической ситуацией.

Ранее сообщалось об отмене моратория на оформление иностранцам единых электронных виз для въезда в Россию. Отменяется действие распоряжения, принятого в марте 2020 года. Тогда на фоне пандемии коронавируса вводились ограничения на въезд в Россию иностранцев, а также на оформление виз и приглашений.