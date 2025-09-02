Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал

Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью aif.ru он подчеркнул, что японские СМИ открыто пишут о накопленном запасе плутония.

Учитывая ее [Японии] технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет, — отметил Патрушев.

Он напомнил, что собственная ядерная программа у Японии была еще во время Второй мировой войны. Но разгром в 1945 году приостановил эти планы на многие годы, заключил Патрушев.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заяви, что Россия способна занять лидирующие позиции в сфере ядерных вооружений. По его словам, в мире существует только две крупные страны, обладающие ядерным оружием, — Россия и США.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что угроза глобального ядерного противостояния сохраняется. По его словам, риски мировой войны с применением атомного оружия до сих пор не снижаются.