День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 10:08

Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал

Патрушев: Япония может создать собственный ядерный арсенал за несколько лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Япония за несколько лет может создать собственный ядерный арсенал, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью aif.ru он подчеркнул, что японские СМИ открыто пишут о накопленном запасе плутония.

Учитывая ее [Японии] технический и промышленный потенциал, она способна создать собственный ядерный арсенал и средства его доставки за несколько лет,отметил Патрушев.

Он напомнил, что собственная ядерная программа у Японии была еще во время Второй мировой войны. Но разгром в 1945 году приостановил эти планы на многие годы, заключил Патрушев.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заяви, что Россия способна занять лидирующие позиции в сфере ядерных вооружений. По его словам, в мире существует только две крупные страны, обладающие ядерным оружием, — Россия и США.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что угроза глобального ядерного противостояния сохраняется. По его словам, риски мировой войны с применением атомного оружия до сих пор не снижаются.

Япония
Николай Патрушев
ядерное оружие
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали использовать данные из Росреестра
Минометы разорвали и закопали разведчиков ВСУ у границы России
Стало известно, на сколько «Сила Сибири — 2» увеличила акции «Газпрома»
В Госдуме предупредили о новом расчете НДПИ
Названа истинная причина Зеленского продолжить украинский конфликт
Два десятка человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Патрушев разоблачил намерения Японии в отношении Курил
Бойцы ВСУ оставили технику и бежали с позиций в Купянске
Еще одна европейская страна признает Палестину
Блогер «Мать орков» оштрафована за ролик о бойцах СВО
Россиянам рассказали, какой напиток сильнее всего портит зубы
Китай введет безвизовый режим для россиян
Появились кадры допроса подростков-террористов из Ижевска
Названа страна, которая за несколько лет может получить ядерный арсенал
Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества
Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах
МИД Украины выразил недовольство резолюцией саммита ШОС
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 2 сентября
В СПЧ назвали возможную причину побега террористов из СИЗО на Урале
Задержаны топ-менеджеры крупнейшей строительной ассоциации России
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.