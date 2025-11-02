МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 15 украинских беспилотников над Кубанью и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ. С 9:00 до 12:00 по московскому времени 2 ноября были нейтрализованы 14 БПЛА над Краснодарским краем и один над морским пространством.

2 ноября с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении здания детского сада № 276 в Первомайском районе Ростова-на-Дону в результате ночной атаки украинских беспилотников. По его информации, обломки летательных аппаратов также разрушили металлический ангар и спровоцировали возгорание травы на площади 100 квадратных метров, оперативно ликвидированное спасателями.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе. По данным штаба, инцидент не привел к человеческим жертвам или пострадавшим.