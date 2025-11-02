Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 12:36

МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ

Минобороны: силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над территорией Кубани

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 15 украинских беспилотников над Кубанью и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ. С 9:00 до 12:00 по московскому времени 2 ноября были нейтрализованы 14 БПЛА над Краснодарским краем и один над морским пространством.

2 ноября с 9:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Краснодарского края и один — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении здания детского сада № 276 в Первомайском районе Ростова-на-Дону в результате ночной атаки украинских беспилотников. По его информации, обломки летательных аппаратов также разрушили металлический ангар и спровоцировали возгорание травы на площади 100 квадратных метров, оперативно ликвидированное спасателями.

Кроме того, в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о повреждении двух иностранных гражданских судов в результате атаки украинских беспилотников на порт Туапсе. По данным штаба, инцидент не привел к человеческим жертвам или пострадавшим.

Минобороны РФ
ПВО
атаки ВСУ
Кубань
Черное море
дроны
беспилотники
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата первого полета «Байкала» с российскими двигателями
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео
Dior остался в России втайне от Запада
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ под Харьковом
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове
Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ
Раскрыто число уничтоженных солдат ВСУ за сутки у Купянска
В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей
ВС России остановили лавину атак ВСУ на важном участке
«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом
Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги
Два ребенка сгорели заживо в доме в российском регионе
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла
ВС России помешали ВСУ прорвать оборону под Донецком
МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ
Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи
Мигрант убил инвалида и получил год условно
Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии
Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.