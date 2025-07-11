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11 июля 2025 в 17:12

Минюст внес в реестр нежелательных организаций Йельский университет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных организаций Йельский университет, сообщается на сайте ведомства. В реестр также попал украинский «Благотворительный фонд „Армия СОС“.

Yale University („Йельский Университет“), США, „Благодійний фонд „Армія SOS“ („Благотворительный фонд „Армия СОС“, Army SOS)*, Украина, — сказано в сообщении.

8 июля Генпрокуратура России объявила Йельский университет нежелательной организацией. В ведомстве отметили, что деятельность вуза нацелена на подрыв социально-экономической и политической обстановки в РФ. Также уточнялось, что на базе университета создана Школа международных отношений, в которой фактически обучают оппозиционных лидеров.

После этого замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный пояснил, что обучение в Йельском университете на платной основе, а также распространение информации о нем может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации. Это, соответственно, грозит административным или уголовным наказанием, пояснил он.

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