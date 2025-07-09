В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете

В Госдуме пояснили, чем грозит обучение в Йельском университете Депутат Выборный: платное обучение в Йеле чревато уголовным преследованием в РФ

Обучение в Йельском университете (деятельность признана нежелательной в РФ) на платной основе, а также распространение информации о нем может быть квалифицировано как финансирование нежелательной организации, рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. Это, соответственно, грозит административным или уголовным наказанием, объяснил он.

Признание деятельности организации нежелательной на территории Российской Федерации влечет за собой серьезные последствия, — пояснил Выборный.

Он уточнил, что речь идет о запрете на создание в РФ структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, а также на тиражирование контента, издаваемого организацией, на проведение денежных операций.

8 июля Генпрокуратура России объявила Йельский университет нежелательной организацией. В ведомстве отметили, что деятельность вуза нацелена на подрыв социально-экономической и политической обстановки в РФ. Там добавили, что на базе университета создана Школа международных отношений, в которой фактически обучают оппозиционных лидеров.