МИД РФ: примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст Захарова: примирение Баку и Еревана должно быть вписано в региональный контекст

Примирение Баку и Еревана следует вписать в региональный контекст, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства, оно должно основываться на балансе интересов, а также на уважении приоритетов сторон и соседних стран.

Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов, — подчеркнула Захарова.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку.

Правительство Армении опубликовало текст совместной декларации. Одним из семи пунктов документа стала договоренность о создании коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению.