Марков назвал предполагаемые места встречи Путина и Трампа Марков: Путин и Трамп могут встретиться в Катаре или Стамбуле

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в Катаре или Стамбуле, заявил политолог Сергей Марков в Telegram. Всего он назвал четыре места, которые больше всего подходят для переговоров.

Встреча Путина и Трампа согласована. Место не объявлено. Наиболее вероятны Катар, Стамбул, Абу-Даби и Эр-Рияд, — пояснил Марков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что местом встречи Путина и Трампа может стать Москва. Парламентарий отметил: город идеально подходит с точки зрения организационных моментов и вопросов безопасности. По его словам, время и город, где пройдут переговоры лидеров двух держав, уже были согласованы, однако детали пока не разглашаются из соображений безопасности.

Также Чепа подчеркнул, что главы государств обсудят во время личной встречи вопросы, подготовленные в Стамбуле. При этом факт переговоров свидетельствует о позитивном развитии диалога между лидерами двух стран, констатировал депутат Госдумы.