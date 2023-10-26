ЛДПР не будет представлена в переименованном комитете ГД по вопросам семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Суть работы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей после переименования не изменится, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ЛДПР. Во фракции отметили, что на данный момент депутаты уже распределены по комитетам.

Суть работы комитета из-за этого не поменялась. На данный момент наши депутаты уже распределены по комитетам, о желании кого-то перейти в другой мне не известно, — отметил руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание председателя комитета ГД по вопросам семьи женщин и детей Нины Останиной, что в названии комитета нет упоминания мужчин, а также призвал не забывать о роли мужчин в воспитании детей, так как «без мужчины нет семьи». Как сообщает вице-спикер парламента Анна Кузнецова, даны поручения по переименованию в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Депутаты эти поручения поддержали.

Останина поблагодарила Володина и подчеркнула, что данный вопрос обсуждался еще до его обращения, но переименовать комитет было трудно из-за бюрократии. По ее словам, в наименовании комитета должны упоминаться материнство, отцовство и детство.