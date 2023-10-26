В Госдуме предложили переименовать комитет по вопросам семьи и женщин Депутат Останина: в названии комитета по делам семьи нужно упомянуть мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по вопросам женщин, семьи и детей следует переименовать, добавив в название мужчин, заявила его глава Нина Останина. В разговоре с «Газетой.Ru» парламентарий пояснила, что в наименовании комитета должны упоминаться материнство, отцовство и детство, таким образом можно будет отразить роль отца в семье.

Уверена, что в названии нашего комитета появится термин о защите материнства, отцовства и детства, что будет отражать роль отца в семье. Понятно, что главное, конечно, — это все меры поддержки отца, но даже присутствие отцовства в наименовании говорит о том, что мы за традиционную семью, — пояснила депутат.

Она поблагодарила вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в ходе своего выступления попросил Останину привести название комитета «в соответствие с традициями», чтобы роль мужчины в семье тоже была видна. Депутат подчеркнула, что данный вопрос обсуждался еще до обращения Володина, но переименовать комитет трудно из-за бюрократии.

Депутат Госдумы Елена Афанасьева ранее заявила, что в школах необходимо ввести курс материнства и отцовства. По ее словам, это должны быть обязательные занятия, а не факультативные, поскольку в России важно решить демографическую проблему.