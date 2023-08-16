В Госдуме призвали ввести в школах курс материнства и отцовства Депутат Госдумы Афанасьева призвала ввести в школах курс материнства и отцовства

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В школах необходимо ввести курс материнства и отцовства, заявила в разговоре с NEWS.ru сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева. По ее словам, это должны быть обязательные занятия, а не факультативные, поскольку государство провозгласило решение демографической проблемы одной из важнейших национальных целей.

Как стать хорошими родителями, нигде не учат. Меж тем это не те знания, которые передаются по наследству или зарождаются в нашем сознании самостоятельно. Поэтому ЛДПР предлагает ввести в школах курс материнства и отцовства — причем курс обязательный, а не факультативный, — подчеркнула парламентарий.

Афанасьева отметила, что в программу курса должны войти данные, касающиеся особенностей внутриутробного развития ребенка, рекомендации будущим матерям и отцам относительно того, что во время беременности делать можно и нужно, а что категорически нельзя. Депутат также считает важным блоком такого курса обращение с новорожденными и грудничками: как кормить, каким должен быть режим дня у мамы и ребёнка, как правильно развивать малыша. Также обязательны азы педагогики и методик преподавания: по задумке авторов, курс должен охватить весь период детства.

Депутат отметила, что постоянно обновляемым разделом курса должны быть в том числе юридические вопросы. Парламентарии предлагают информировать молодых родителей о том, на какие выплаты и льготы они могут претендовать, как использовать материнский капитал и какие преференции полагаются многодетным семьям.

Помимо передачи молодым практических знаний и навыков, одной из главных задач нового предмета должна стать пропаганда здоровых семейных отношений, многодетности. Несомненно, содержание курса может и должно в некоторой степени варьироваться по регионам — с учетом местных традиций и региональных мер поддержки молодых и многодетных семей, — подчеркнула депутат.

Парламентарий добавила, что в разработке содержания курса должны принять участие лучшие медики, психологи, педагоги и юристы России. По ее словам, необходимо, чтобы предмет стал базовым для российских школ на долгие годы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Госдумы назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру и откладывать рождение детей. По словам министра, это может привести к различным проблемам, в том числе к бесплодию и невынашиванию плода.