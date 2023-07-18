Мурашко назвал порочной практикой стремление женщин строить карьеру

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Стремление женщин строить карьеру и откладывать рождение детей является порочной практикой, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании Госдумы. По его словам, это может привести к различным проблемам, среди которых бесплодие и невынашивание плода.

Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы, — заявил Мурашко.

Министр также отметил, что в России нужно пересмотреть ситуацию и начать объяснять еще в школьном возрасте о вреде позднего деторождения.

Ранее Минздрав России выступил за ограничение продажи препаратов для абортов. При этом процесс перевода препаратов для прерывания беременности на количественный учет необходимо завершить в 2023 году. Ведомство считает, что их оборот в медицинских и фармацевтических организациях должен жестко контролироваться.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников ранее предложил платить женщинам деньги в обмен на отказ от аборта. При этом он подчеркнул, что уже после родов детей у таких граждан следует забирать. По мнению Постникова, женщин также нужно обеспечить выплатами, необходимыми для поддержания здоровья в санаториях.