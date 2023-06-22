Депутат предложил выкупать детей у женщин, решившихся на аборт Пермский депутат Постников предложил платить женщинам деньги в обмен на отказ от аборта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам деньги в обмен на отказ от аборта, а после родов забирать ребенка. По словам парламентария, если в дальнейшем женщина все-таки «созреет», то сможет стать матерью, передает URA.ru.

Если женщина хочет отказаться от ребенка, мы ее не переубедим, а если запретим аборты, то они станут подпольными. Но лучше может уговорить ее родить, а ребенка забрать. Женщина приняла решение — мы не можем на него влиять, и нужно в этом случае заплатить женщине деньги на поддержание здоровья, — сказал Постников.

По словам депутата, женщинам нужно обеспечить выплаты на поддержание здоровья и дать возможность находиться в санатории. Такой вопрос Постников поднял во время выступления главы департамента соцполитики краевой администрации Елены Кравчук с докладом о демографической ситуации. По ее данным, в 2022 году в Пермском крае провели 10 141 операцию по искусственному прерыванию беременности, в том числе 6 418 абортов по желанию женщин.

В мае Минздрав РФ подготовил анкету для женщин, планирующих сделать аборт. Отмечалось, что анализ анкет поможет акушерам подобрать варианты поддержки для женщины, а также привести пациентке доводы для сохранения беременности.

В марте глава комиссии РПЦ по вопросам семьи и защите материнства и детства Федор Лукьянов в ходе Гиппократовского медицинского форума предложил ввести уголовную ответственность за склонение или принуждение к аборту. Также священник призвал ужесточить наказание за нелегальные аборты — штрафы увеличить до 150 тысяч рублей, а срок исправительных работ — до пяти лет.