«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул Захарова: приговор Гуцул стал кульминацией преступлений Молдавии против Гагаузии

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы — стал «кульминацией репрессий кишиневского режима» против всей автономии, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она призвала международные правозащитные структуры не игнорировать случившееся и дать объективную оценку.

В Молдавии и Гагаузии данный резонансный приговор уже назвали «актом мести», «публичной политической расправой» и «сфабрикованным делом», не содержащим каких-либо внятных доказательств. Он стал кульминацией репрессий кишиневского режима против всей Гагаузской автономии, — говорится в сообщении.

Во вторник, 5 августа, кишиневский суд приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор». Сама осужденная называет приговор политически мотивированным, обвиняя президента Молдавии Майю Санду в репрессиях против оппонентов.

Гуцул, находящаяся в СИЗО после вынесения приговора, заявила о своей решимости продолжать борьбу. Как сообщил депутат от блока «Победа» Вадим Фотеску, посетивший политика в заключении, Гуцул призвала жителей автономии не опускать руки. Сторонники главы Гагаузской автономии организовали акцию протеста у здания следственного изолятора в Кишиневе, куда поместили политика, приговоренного к колонии.