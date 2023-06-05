Кремль прокомментировал итоги встречи ОПЕК+ Песков назвал формат ОПЕК+ значимым для энергостабильности на мировых рынках

Фото: CHROMORANGE / franz perc/Global Look Press

Формат ОПЕК+ является значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках и Россия намерена исполнять общие договоренности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия, являясь участницей ОПЕК+, продолжает свою работу в рамках этого формата.

Безусловно, этот формат сохраняет свою важность и свое значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, — сказал представитель Кремля.

ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего уровня добычи альянса на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд не имеют разногласий по сделке, и Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года.

Новак ранее заявил, что на нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Этому способствовали и решения, принимаемые ОПЕК+. Он также указал на рост спроса на нефть, наблюдающийся в 2023 году, особенно в летний период.