ОПЕК+ скорректировал общий уровень добычи нефти с 2024 года Страны ОПЕК+ в 2024 году будут добывать 40,46 млн б/с нефти

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ОПЕК+ договорился о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки, передает ТАСС со ссылкой на коммюнике по итогам министерской встречи стран-участников организации в Вене. Квота по добыче нефти России на 2024 год составляет 9,828 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,478 млн б/с.

Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн б/с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.

По подсчетам ТАСС, страны ОПЕК+ суммарно снизят объемы добычи нефти на 2024 год на 1,39 млн б/с.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва и Эр-Рияд не имеют разногласий по сделке ОПЕК+. Он указал, что Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на 2024 год.

Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, — сказал вице-премьер.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, поскольку Москва продолжает закачивать на рынок огромные объемы более дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен на энергоносители.