Новак оценил ситуацию на нефтяном рынке Вице-премьер Новак назвал ситуацию на мировом рынке нефти сбалансированной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что на нефтяном рынке наблюдается баланс спроса и предложения. Этому способствовали и решения, принимаемые ОПЕК+, подчеркнул он в беседе с телеканалом «Россия 24».

Все сходятся к тому, что ситуация более-менее сбалансированная, есть баланс спроса и предложения, в том числе благодаря тем решениям, которые принимает ОПЕК+, — отметил Новак.

Он указал на рост спроса на нефть, наблюдающийся в 2023 году, особенно в летний период. К позитивным факторам, влияющим на спрос, он отнес активизацию бизнеса во многих странах, рост автомобильных и авиаперевозок.

Новак считает, что по итогам заседания ОПЕК+ приняты решения, позволяющие наиболее точно прогнозировать баланс спроса и предложения до конца 2023 года. Такие решения принимались для того, чтобы «рынок видел, что мы продолжаем взаимодействовать», добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ договорилась о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки. Квота по добыче нефти России на 2024 год составляет 9,828 млн б/с, Саудовской Аравии — 10,478 млн б/с. При этом страны ОПЕК+ суммарно снизят объемы добычи нефти в 2024 году на 1,39 млн б/с.