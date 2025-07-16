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16 июля 2025 в 17:01

Картаполов рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву

Картаполов: Трамп может передать Украине зенитные ракеты или пусковые установки

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Соединенные Штаты, вероятно, могут передать Украине зенитные ракеты или пусковые установки, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что Россия умеет противодействовать любому типу вооружения, которое сегодня существует, передает корреспондент NEWS.ru.

Трамп сказал цифру 17. Скорее всего, речь идет о зенитных ракетах либо пусковых установках. Если говорить о зенитных батареях, то такого количества нет ни у одной страны. Ракеты JASSM поставлять на Украину не будут, по остальным будем наблюдать и делать соответствующие выводы, — заявил Картаполов.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что для нанесения ударов по центру России Киев пытается получить у США крылатые ракеты-невидимки JASSM. По его словам, они способны преодолевать расстояние до 1000 км. Что касается возможных поставок Украине ЗРК Patriot, то, по мнению эксперта, до сих пор нет ясности: идет ли речь о батареях или пусковых установках.

Ранее Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.

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Киев
Украина
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