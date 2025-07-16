Военэксперт назвал ракеты, которыми Киев намерен наносить удары по Москве Кнутов: для ударов по Москве Украина пытается выбить у США крылатые ракеты JASSM

Для нанесения ударов по центру России Киев пытается получить у США крылатые ракеты-невидимки JASSM, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, они способны преодолевать расстояние до 1000 км.

Украина пытается выбить у США крылатые ракеты-невидимки JASSM с дальностью полета до 1000 километров. Также Киев пытается получить противорадиолокационные ракеты, которые выводят из строя ЗРК и комплексы наведения ракет на дальности до 300 километров. Тогда у ВСУ появляется возможность наносить комплексные удары с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Это создаст определенные проблемы для нашей ПВО, — отметил Кнутов.

Что касается возможных поставок Украине ЗРК Patriot, то, по мнению эксперта, до сих пор нет ясности: идет ли речь о батареях или пусковых установках.

Без ракет сами комплексы ценности не представляют. Хоть 10 комплексов передадут, хоть 17. Зеленский просил 10, а Трамп сказал о 17. Хотя непонятно: то ли это 17 батарей, то ли это 17 пусковых установок. Это колоссальная разница, — подчеркнул собеседник.

Стало известно также, что ВС РФ поразили место расположения украинского ЗРК С-300ПС в районе населенного пункта Гвардейское в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Удар был нанесен с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».