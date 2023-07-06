Фигуранты дела о покушении на Булюка проведут в тюрьме четверть века Диверсанты, пытавшиеся убить замглавы Херсонской области, получили 23 и 24 года колонии

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун, обвиняемые в покушении на первого заместителя главы администрации Херсонской области Виталия Булюка, в зале Южного окружного военного суда во время оглашения приговора

Южный окружной военный суд 6 июля приговорил диверсантов Юрия Доманчука и Виталия Скакуна к 23 и 24 годам колонии, передает ТАСС. Они признаны виновными в деле о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка, которое произошло в декабре 2022 года. В ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить им пожизненное заключение.

Суд постановил признать их виновными и назначить Скакуну 24 года колонии, Доманчуку — 23 года, — огласил вердикт судья.

Булюк получил ранение средней тяжести в результате подрыва автомобиля. Чиновник был экстренно госпитализирован в местный госпиталь. Врачи сообщали, что состояние его здоровья после атаки было стабильным. Булюк занимается экономическими, финансово-бюджетными и сельскохозяйственными вопросами Херсонской области.

3 мая сотрудники ФСБ раскрыли агентов Главного разведуправления Украины, которые готовились провести серию терактов в Крыму. По их данным, покушения готовились на главу полуострова Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Кроме этого, диверсанты планировали устроить теракты на объектах транспортной инфраструктуры Крыма, уточнили в ФСБ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Бердянске членов украинской диверсионной группы, причастных к убийствам заместителя мэра города Олега Бойко, его жены Людмилы, замначальника ГИБДД Александра Колесникова, а также к покушению на коменданта города Артема Бардина.