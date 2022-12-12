Чиновник из Херсонской области пострадал при подрыве автомобиля

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Виталий Булюк

Первый замгубернатора Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля, сообщил руководитель Минздрава Вадим Ильмиев. По словам министра, пострадавший был госпитализирован. Ильмиев охарактеризовал его состояние как стабильное, передает ТАСС.

Он ранен, состояние стабильное, средней степени тяжести. Находится в одном из лечебных учреждений области, — заявил Ильмиев.

Булюк занимается экономическими, финансово-бюджетными и сельскохозяйственными вопросами Херсонской области.

Ранее стало известно, что в Херсонской области подорвался автомобиль с руководством украинской полиции Черкасской области. В результате происшествия погибли четыре человека: начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

В ноябре полицейские арестовали мужчину с двумя автоматами Калашникова и двумя гранатами в городе Алешки Херсонской области. Задержанный рассказал следователям, что оружие приобрел для осуществления диверсионно-разведывательной деятельности.