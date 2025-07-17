Депутат призвал ужесточить наказания для матерей за одно преступление

Наказание для матерей, оставляющих своих детей, необходимо существенно ужесточить, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, действующее законодательство недостаточно строго карает за подобные преступления, что создает опасный прецедент безнаказанности.

Власти Турции, судя по всему, не хотят отдавать ребенка этой странной мамзели, которая сначала якобы не заметила, что беременна, а потом бросила младенца в туалете аэропорта. Сейчас получается, что бросать детей в туалетах аэропортов или ночных клубов — это и не преступление. Закон работает так, что подобные поступки остаются безнаказанными. Это недопустимо. Если мать не осознает своей ответственности, она не имеет права воспитывать ребенка. Она совершеннолетний человек, который осознанно пошел на преступление. Таких надо судить повторно — уже у нас, по российским законам, — высказался Иванов.

Он поддержал действия органов опеки, подавших иск о лишении ее родительских прав. Депутат также отметил, что ребенок — не игрушка, которую можно выбросить, а потом передумать.

Юридически ситуация может сложиться в пользу оставившей в аэропорту малыша женщины. Юристы говорят, что она может заявить, будто действовала в состоянии стресса, и тогда ребенка ей вернут. Но по факту-то она хотела смерти своему малышу, раз бросила его в унитазе. Органы опеки уже подали иск о лишении ее родительских прав. И это правильно. Ребенок не игрушка — его нельзя выбросить, а потом передумать и забрать обратно, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что россиянке, которая бросила новорожденную дочь в турецком аэропорту, будет сложно вернуть ее даже через суд. По его словам, девушке предстоит не только доказать свою состоятельность как родителя, но и устранить сомнения относительно своего поступка.