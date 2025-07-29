Ожившая после остановки сердца спортсменка описала ощущения после смерти

41-летняя британка Виктория Томас пережила остановку сердца, длившуюся 17 минут, и клиническую смерть, сообщает Daily Star. Инцидент произошел во время тренировки в спортзале, когда женщине внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Скорая помощь прибыла через несколько минут и успешно реанимировала пострадавшую.

Помню, что резко потемнело и ничего не стало. Затем я осознала, что смотрю на свое тело сверху вниз. Я наблюдала за собой, видела пол спортзала с высоты. Первая мысль была о том, что мои ноги выглядят очень толстыми, — поделилась Томас.

Врачи позднее подтвердили, что ее ноги действительно были опухшими. Томас также рассказала, что не чувствовала покоя и не видела света. Переживание случившегося не было мирным, как часто описывают.

После происшествия у нее диагностировали болезнь Данона — редкое генетическое заболевание, которое приводит к сердечной недостаточности. Врачи давали ей всего несколько месяцев жизни. В 2021 году ей пришлось рожать с помощью кесарева сечения, поскольку естественные роды были смертельно опасны.

В 2023 году Томас провели операцию по пересадке сердца. Сейчас она чувствует себя хорошо и вернулась к обычной жизни. Она воспринимает это как «второй шанс» и самый ценный подарок.

Ранее 64-летний британец Стив Далтон пережил клиническую смерть, длившуюся 45 минут, после сердечного приступа на детской площадке. Несмотря на шесть попыток реанимации с использованием дефибриллятора и пессимистичные прогнозы врачей, которые оценивали его шансы на выживание в 2% с возможным необратимым повреждением мозга, на следующее утро Стив очнулся и даже смог самостоятельно дышать. Врачи подтвердили, что мозг остался невредим.