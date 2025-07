В Великобритании внезапно ожил мужчина, чье сердце не билось почти час

Пожилой житель Великобритании Стив Далтон смог пережить 45-минутную остановку сердца, сообщает Need To Know. По информации издания, у 64-летнего мужчины случился сердечный приступ, когда он помогал дочери обустраивать детскую площадку во дворе дома.

Медики скорой помощи больше трех часов реанимировали его и шесть рез применяли дефибриллятор, однако сердце запустить так и не удалось. Далтона доставили в больницу в состоянии комы. Врачи сказали семье, что его сердце сильно увеличено, а шанс на выживание составляет не более 2%. Также специалисты заявили, что мозг пациента, скорее всего, необратимо поврежден.

На ночь родные мужчины отправились домой, где, по признанию его дочери, «молились и вздрагивали от каждого телефонного звонка». Однако утром им сообщили, что Далтон приходит в себя. Когда родственники приехали в больницу, мужчина сидел на кровати и даже самостоятельно дышал. Врачи заверили, что его мозг не пострадал. В итоге британец полностью поправился.

Ранее жительница американского штата Техас Брианна Лафферти пережила клиническую смерть, после чего поверила в бессмертие души. Она рассказала, что обнаружила себя в темноте и затем полетела сквозь яркий тоннель, «заполненный единицами и нулями».