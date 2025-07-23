Мужчина вычислил у себя рак по запаху карамели Daily Mail: британец заподозрил у себя рак по запаху карамели и оказался прав

Жителя Великобритании на протяжении нескольких месяцев преследовал стойкий запах карамели, после чего ему диагностировали агрессивный тип рака мозга, передает Daily Mail. По информации издания, близкие пациента иногда тоже чувствовали от родственника сладкий карамельный аромат.

Когда 57-летний мужчина отправился в больницу и пожаловался на странный запах, предположив, что у него может быть онкозаболевание, врачи пришли в недоумение. Однако после большого количества анализов и биопсии отцу четверых детей сообщили, что у него глиобластома. При этом других симптомов у британца не было.

Ранее медики не распознали рак кишечника у 26-летней жительницы Канады Шаннин Пейн, приняв ее симптомы за геморрой и другие заболевания. С начала 2023 года девушка неоднократно обращалась в больницу, жалуясь на тошноту и болевые ощущения в животе после еды. Однако врачи не провели необходимых обследований на наличие рака, сославшись на молодой возраст пациентки.

До этого стало известно, что у 58-летнего жителя Великобритании Криса Шейда единственным симптомом развивающейся опухоли мозга был сильный звон в ушах. Мужчина не испытывал головных болей или других типичных признаков страшного заболевания, поэтому долгое время не связывал дискомфорт с серьезной патологией.