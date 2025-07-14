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14 июля 2025 в 19:20

Британец с раком мозга рассказал об одном неочевидном симптоме заболевания

58-летний британец принимал шум в ушах из-за опухоли мозга за симптомы стресса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Единственным симптомом развивающейся опухоли мозга у 58-летнего жителя Великобритании Криса Шейда был сильный звон в ушах, рассказал он сам в интервью таблоиду The Sun. Мужчина не испытывал головных болей или других типичных признаков страшного заболевания, поэтому долгое время не связывал дискомфорт с серьезной патологией и не обращался за консультацией к медикам.

Шейд списывал шум в ушах на стресс из-за переживаний за сына, служившего в Афганистане. Позже мужчина вспомнил, что были и другие тревожные сигналы, в частности, периодические трудности с речью и ощущение запаха гари.

В 2017 году Шейд все же решил обратиться с этой проблемой к врачу. Сканирование мозга выявило крупную опухоль в правой лобной доле. Британцу диагностировали редкий вид рака — олигодендроглиому. Новообразование удалили, однако специалисты предупредили о высоком риске рецидива.

В конце 2020 года у Шейда обнаружили новую опухоль, которую тоже удалили, однако спустя еще полгода болезнь снова взяла свое. Шейд прошел курс лучевой терапии и химиотерапию. По словам мужчины, он не знает, сколько именно ему осталось жить, однако сдаваться он не намерен.

Ранее сообщалось, что другой житель Великобритании в течение длительного времени принимал симптомы рака за обычное похмелье. Несмотря на запоздалую диагностику, мужчине удалось справиться со смертельным недугом. Недавно он пробежал Лондонский марафон.

Великобритания
онкология
симптомы
рак
стресс
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